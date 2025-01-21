Grande plano frente de Hue Módulo de inter. parede c/fios Philips Hue (pac. de 1)

Módulo de inter. parede c/fios Philips Hue (pac. de 1)

O módulo de interruptor de parede com fios mantém as suas luzes Philips Hue ligadas e acessíveis, mesmo se o interruptor tradicional estiver desligado. O módulo é alimentado pela rede elétrica, sem necessidade de pilhas. Instalado atrás do interruptor de luz existente, o módulo permite-lhe controlar as luzes em divisões e zonas ou percorrer cenários ligando e desligando o interruptor. O módulo de interruptor de parede requer uma Hue Bridge, proporcionando uma rede Zigbee fiável, para que mantenha o controlo das suas luzes, mesmo quando o Wi-Fi não estiver ligado.

Destaques de produtos

  • Mantém as luzes Hue acessíveis
  • Transforma os interruptores existentes em interruptores inteligentes
  • Controlo de luzes, divisões ou zonas
  • Sem bateria, requer fios neutros
  • É necessária uma Hue Bridge
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Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros