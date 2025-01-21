Módulo de inter. parede c/fios Philips Hue (pac. de 1)
O módulo de interruptor de parede com fios mantém as suas luzes Philips Hue ligadas e acessíveis, mesmo se o interruptor tradicional estiver desligado. O módulo é alimentado pela rede elétrica, sem necessidade de pilhas. Instalado atrás do interruptor de luz existente, o módulo permite-lhe controlar as luzes em divisões e zonas ou percorrer cenários ligando e desligando o interruptor. O módulo de interruptor de parede requer uma Hue Bridge, proporcionando uma rede Zigbee fiável, para que mantenha o controlo das suas luzes, mesmo quando o Wi-Fi não estiver ligado.
Destaques de produtos
- Mantém as luzes Hue acessíveis
- Transforma os interruptores existentes em interruptores inteligentes
- Controlo de luzes, divisões ou zonas
- Sem bateria, requer fios neutros
- É necessária uma Hue Bridge
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético