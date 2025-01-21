*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Philips Hue Play gradient lightstrip para suportes de TV
Fixe uma Hue Play gradient lightstrip à parte traseira do ecrã da sua TV com facilidade utilizando estes suportes pretos com adesivo 3M.
Destaques de produtos
- Suportes adesivos para TV
- Para a Hue Play gradient lightstrip
- Preto
Tire o máximo partido dos seus produtos Philips Hue com peças que podem aumentar a respetiva vida útil. Todos os nossos produtos são concebidos com materiais de alta qualidade para garantir que são fiáveis e duradouros, sendo assim melhores para o seu bolso e para o planeta.
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético