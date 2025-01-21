Grande plano frente de Hue Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Explore o universo do entretenimento Hue na sua TV com a Hue HDMI sync box 4K. Desfrute de filmes, séries e jogos que ganham vida com uma experiência de iluminação que se adapta às cores, transformando a forma como assiste. Sincronize facilmente as luzes Hue com o seu conteúdo favorito e desfrute de imagens fluidas e nítidas que acompanham cada momento no ecrã sem interrupções, graças à resolução 4K e à taxa de atualização de 60 Hz. Com o seu design compacto e configuração HDMI simples, a Hue Play Sync Box 4K integra-se facilmente em qualquer espaço de entretenimento. Crie a sua área de entretenimento na app Hue, sincronize as suas luzes com a Hue Play Sync Box 4K e personalize a experiência para se adaptar ao conteúdo que está a ver ou a jogar.

Destaques de produtos

  • Suporta resolução 4K a 60 Hz
  • Sincronize conteúdo através da aplicação Hue
  • Design simples e compacto
  • Adicione até 10 luzes com a Hue Bridge
  • Instalação e configuração fáceis
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Sincronize as luzes Philips Hue com o seu ecrã de TV

Sincronize as luzes Philips Hue com o seu ecrã de TV

Crie uma experiência multimédia envolvente com a Philips Hue Play HDMI Sync Box. Basta ligar a Sync Box a um dispositivo de multimédia HDMI, incluindo dispositivos de transmissão em fluxo, consolas de jogos, caixas descodificadoras e muito mais, para ver serviços de transmissão em fluxo, como o Netflix e o Amazon Prime. A intensidade das luzes diminui e aumenta, e a luz muda a cor de forma sincronizada com o conteúdo no seu ecrã de TV.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto mate

  • Material

    Plástico

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros