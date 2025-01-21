Explore o universo do entretenimento Hue na sua TV com a Hue HDMI sync box 4K. Desfrute de filmes, séries e jogos que ganham vida com uma experiência de iluminação que se adapta às cores, transformando a forma como assiste. Sincronize facilmente as luzes Hue com o seu conteúdo favorito e desfrute de imagens fluidas e nítidas que acompanham cada momento no ecrã sem interrupções, graças à resolução 4K e à taxa de atualização de 60 Hz. Com o seu design compacto e configuração HDMI simples, a Hue Play Sync Box 4K integra-se facilmente em qualquer espaço de entretenimento. Crie a sua área de entretenimento na app Hue, sincronize as suas luzes com a Hue Play Sync Box 4K e personalize a experiência para se adaptar ao conteúdo que está a ver ou a jogar.