Não se limite a ver televisão: viva a experiência! A Hue screen sync é uma solução plug-and-play concebida para o ajudar a dar os primeiros passos no mundo do entretenimento Hue. Adapta-se facilmente à sua televisão e sincroniza o conteúdo no ecrã com as suas luzes Hue em tempo real, acompanhando cada momento numa exibição de luz e cor harmoniosamente coordenada. Sincronize os seus filmes, séries e eventos desportivos favoritos: quer esteja a ver em streaming nas suas aplicações nativas preferidas ou a ver a TV tradicional. Uma lente olho de peixe capta o ecrã de uma extremidade à outra. O algoritmo de sincronização avançado analisa cada cor para proporcionar uma sincronização de luz otimizada, permitindo que as suas luzes Hue reflitam toda a ação – mesmo quando as condições de iluminação da sua divisão mudam. Configure a sua área de entretenimento na aplicação Hue, sincronize facilmente as suas luzes com a sincronização de ecrã Hue Play e, depois, personalize a experiência para complementar tudo o que estiver a ver.