Philips Hue Play Screen Sync
Não se limite a ver televisão: viva a experiência! A Hue screen sync é uma solução plug-and-play concebida para o ajudar a dar os primeiros passos no mundo do entretenimento Hue. Adapta-se facilmente à sua televisão e sincroniza o conteúdo no ecrã com as suas luzes Hue em tempo real, acompanhando cada momento numa exibição de luz e cor harmoniosamente coordenada. Sincronize os seus filmes, séries e eventos desportivos favoritos: quer esteja a ver em streaming nas suas aplicações nativas preferidas ou a ver a TV tradicional. Uma lente olho de peixe capta o ecrã de uma extremidade à outra. O algoritmo de sincronização avançado analisa cada cor para proporcionar uma sincronização de luz otimizada, permitindo que as suas luzes Hue reflitam toda a ação – mesmo quando as condições de iluminação da sua divisão mudam. Configure a sua área de entretenimento na aplicação Hue, sincronize facilmente as suas luzes com a sincronização de ecrã Hue Play e, depois, personalize a experiência para complementar tudo o que estiver a ver.
Destaques de produtos
- Solução plug-and-play simples
- Sincronize qualquer conteúdo através da aplicação Hue
- Captura de ecrã inteiro com lente olho de peixe
- Algoritmo avançado de correspondência de cores
- Integração perfeita com o sistema Hue
Sincronize as luzes Philips Hue com o seu ecrã de TV
Crie uma experiência multimédia envolvente com a Philips Hue Play HDMI Sync Box. Basta ligar a Sync Box a um dispositivo de multimédia HDMI, incluindo dispositivos de transmissão em fluxo, consolas de jogos, caixas descodificadoras e muito mais, para ver serviços de transmissão em fluxo, como o Netflix e o Amazon Prime. A intensidade das luzes diminui e aumenta, e a luz muda a cor de forma sincronizada com o conteúdo no seu ecrã de TV.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Plástico