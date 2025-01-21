Grande plano frente de Hue Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

Não se limite a ver televisão: viva a experiência! A Hue screen sync é uma solução plug-and-play concebida para o ajudar a dar os primeiros passos no mundo do entretenimento Hue. Adapta-se facilmente à sua televisão e sincroniza o conteúdo no ecrã com as suas luzes Hue em tempo real, acompanhando cada momento numa exibição de luz e cor harmoniosamente coordenada. Sincronize os seus filmes, séries e eventos desportivos favoritos: quer esteja a ver em streaming nas suas aplicações nativas preferidas ou a ver a TV tradicional. Uma lente olho de peixe capta o ecrã de uma extremidade à outra. O algoritmo de sincronização avançado analisa cada cor para proporcionar uma sincronização de luz otimizada, permitindo que as suas luzes Hue reflitam toda a ação – mesmo quando as condições de iluminação da sua divisão mudam. Configure a sua área de entretenimento na aplicação Hue, sincronize facilmente as suas luzes com a sincronização de ecrã Hue Play e, depois, personalize a experiência para complementar tudo o que estiver a ver.

Destaques de produtos

  • Solução plug-and-play simples
  • Sincronize qualquer conteúdo através da aplicação Hue
  • Captura de ecrã inteiro com lente olho de peixe
  • Algoritmo avançado de correspondência de cores
  • Integração perfeita com o sistema Hue
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Sincronize as luzes Philips Hue com o seu ecrã de TV

Sincronize as luzes Philips Hue com o seu ecrã de TV

Crie uma experiência multimédia envolvente com a Philips Hue Play HDMI Sync Box. Basta ligar a Sync Box a um dispositivo de multimédia HDMI, incluindo dispositivos de transmissão em fluxo, consolas de jogos, caixas descodificadoras e muito mais, para ver serviços de transmissão em fluxo, como o Netflix e o Amazon Prime. A intensidade das luzes diminui e aumenta, e a luz muda a cor de forma sincronizada com o conteúdo no seu ecrã de TV.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    Plástico

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros