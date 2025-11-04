Assistência
Play HDMI Sync Box

Sincronize as luzes inteligentes com o conteúdo no ecrã da TV com a Philips Hue Play HDMI Sync Box. As quatro entradas HDMI permitem ligar dispositivos multimédia à sua configuração Hue, o que resulta numa apresentação rápida e perfeita de uma iluminação inteligente colorida que reflete e responde ao conteúdo que vê e ouve.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • Philips Hue Bridge necessária
  • Sincronize luzes com qualquer dispositivo HDMI
  • Suporta Dolby Vision, HDR10+, 4K
  • Ajuste a intensidade e luminosidade
