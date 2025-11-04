Play HDMI Sync Box
Sincronize as luzes inteligentes com o conteúdo no ecrã da TV com a Philips Hue Play HDMI Sync Box. As quatro entradas HDMI permitem ligar dispositivos multimédia à sua configuração Hue, o que resulta numa apresentação rápida e perfeita de uma iluminação inteligente colorida que reflete e responde ao conteúdo que vê e ouve.
Destaques de produtos
- Philips Hue Bridge necessária
- Sincronize luzes com qualquer dispositivo HDMI
- Suporta Dolby Vision, HDR10+, 4K
- Ajuste a intensidade e luminosidade
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético
Metal