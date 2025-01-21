*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Sensor de exterior
Controle automaticamente as luzes exteriores com um sensor exterior Philips Hue. Pode colocar o sensor em qualquer local, uma vez que funciona com pilhas e é totalmente sem fios. Depois, basta simplesmente andar para acionar as luzes.
Destaques de produtos
- É necessária uma Hue Bridge
- Instalação sem fios
- Alimentação a pilhas
- Resistência às intempéries
- Automatiza as luzes
Instalado em poucos minutos
O sensor exterior é fácil de montar e totalmente sem fios, portanto não precisa de um eletricista para instalá-lo. Basta desembalar o sensor, configurá-lo através da aplicação e instalá-lo onde quiser. Também pode configurar o sensor e definir a luz do dia e a sensibilidade ao movimento através da aplicação Philips Hue.
Coloque-o onde quiser
O kit vem equipado com diferentes componentes de montagem para que possa montá-lo numa parede plana ou no canto interno ou externo de uma parede ou coluna. Pode também montá-lo num poste ou algeroz. Portanto, é perfeito para colocar no seu quintal, em torno da porta, na garagem ou em qualquer lugar à volta da casa, onde é preciso.
Requer uma Philips Hue Bridge
Ligue as luzes Philips Hue à ponte para as controlar com o smartphone ou tablet através da Philips Hue app. Ou controle as luzes Philips Hue com o interruptor de regulação da intensidade da luz interior Philips Hue de modo a controlar as funcionalidades de regulação de intensidade da luz e para ligar/desligar.
Resistente a todas as condições climatéricas
Este sensor exterior Philips Hue foi concebido especialmente para utilizar em ambientes exteriores e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar o respetivo desempenho. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP54: está protegido contra salpicos de água de qualquer direção. O produto suporta chuvas fortes e outras condições climatéricas.
Afaste as visitas indesejadas
Graças ao amplo ângulo de visão e alcance de deteção, o sensor exterior deteta qualquer movimento próximo da sua casa. Este pode ligar diretamente as luzes exteriores para expor visitas indesejadas à luz. Pode configurar as luzes interiores para se ligarem de modo a parecer que está em casa, mesmo quando não está.
Acender automaticamente as luzes que quiser
O sensor exterior acende automaticamente as luzes do Philips Hue quando alguém passa, no exterior e no interior da sua casa. Ao ligar o sensor à ponte através da aplicação Philips Hue, pode escolher quais as luzes a acender, mesmo dentro de casa. Escolha também o efeito ou a definição de luz que a ser acionada. O sensor integrado, do entardecer ao amanhecer, assegura que as luzes apenas acendem quando estiver mesmo escuro, ajudando a poupar energia.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético