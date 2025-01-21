Acender automaticamente as luzes que quiser

O sensor exterior acende automaticamente as luzes do Philips Hue quando alguém passa, no exterior e no interior da sua casa. Ao ligar o sensor à ponte através da aplicação Philips Hue, pode escolher quais as luzes a acender, mesmo dentro de casa. Escolha também o efeito ou a definição de luz que a ser acionada. O sensor integrado, do entardecer ao amanhecer, assegura que as luzes apenas acendem quando estiver mesmo escuro, ajudando a poupar energia.