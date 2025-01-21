*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Sinal sonoro inteligente Secure
Melhore a segurança da sua casa com o sinal sonoro inteligente Hue. Receba alertas sonoros quando alguém tocar à campainha, esteja onde estiver. É super fácil de configurar: basta ligá-lo e escolher o seu tom favorito. Funciona perfeitamente com o seu sistema Philips Hue existente, o que ajuda a manter a sua casa segura, de dia e de noite.
Destaques de produtos
- Alertas sonoros em tempo real quando alguém toca a campainha
- Pode ser ligada em qualquer lugar da casa
- Compatível com as câmaras, campainhas e sensores de movimento Hue
- Emite alarmes sonoros
Liga-se a qualquer tomada para uma utilização instantânea, sem fios, sem complicações.
Emparelhe o sinal sonoro com uma campainha de vídeo Hue para usufruir de alertas sonoros mais inteligentes em toda a sua casa, controlo mãos-livres e reconhecimento instantâneo quando alguém está à sua porta.
O sinal sonoro funciona com todos os produtos Secure, incluindo sensores de movimento interior e câmaras Secure. Quando for detetado algum movimento em qualquer lugar, ouvirá um alerta sonoro instantâneo para ficar a par do que se passa em sua casa.
Acione um alarme de luz e som alto de forma manual ou automática quando o seu sistema Hue Secure estiver armado.
Faça a gestão da sua campainha, sinal sonoro e luzes Philips Hue, tudo através da aplicação Hue, sem precisar de várias aplicações. Receba notificações instantâneas, personalize as definições e mantenha a ligação a partir de qualquer lugar.
Escolha o seu toque, ajuste os níveis de volume, defina horários de silêncio ou altere os sons de acordo com a hora do dia. Silencie ou ative o som facilmente com o botão de controlo local.
Receba alertas sonoros a qualquer hora com o sinal sonoro inteligente. Coloque sinais sonoros em toda a sua casa para garantir que nunca perde uma visita, esteja onde estiver.
Especificações
Design e acabamento
Material
Plástico
Cor do compartimento
Branco