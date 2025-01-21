Assistência
Grande plano frente de Hue White A60 – Lâmpada inteligente E27 – 1100

A60 – Lâmpada inteligente E27 – 1100

Desfrute de uma luz branca quente (2700 K) de primeira qualidade em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora. Com um brilho máximo de 1100 lúmenes e capacidades de regulação, pode realmente personalizar a luz para se adequar às suas necessidades, ajustando suavemente desde o brilho total até 5% através da aplicação Hue.

Destaques de produtos

  • Até 1100 lúmenes
  • Luz branca quente (2700 K)
  • Regulável para 5% de brilho
  • Controlo através da aplicação ou da voz
  • Fácil de instalar e utilizar
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie o ambiente certo com luz branca suave

Crie o ambiente certo com luz branca suave

As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Especificações

Duração

  • Número de ciclos de funcionamento

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho