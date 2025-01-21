Desfrute de uma luz branca quente (2700 K) de primeira qualidade em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora. Com um brilho máximo de 1100 lúmenes e capacidades de regulação, pode realmente personalizar a luz para se adequar às suas necessidades, ajustando suavemente desde o brilho total até 5% através da aplicação Hue.