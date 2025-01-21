A60 – Lâmpada inteligente E27 – 800 (pacote de 4)
Desfrute de uma luz branca quente (2700 K) de primeira qualidade em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora. Com um brilho máximo de 810 lúmenes e capacidades de regulação ultrabaixa, pode realmente personalizar a luz para se adequar às suas necessidades, ajustando suavemente desde o brilho total até 5% através da aplicação Hue.
Destaques de produtos
- Até 810 lúmenes
- Luz branca quente
- Regulação baixa para 5%
- Controlo através da aplicação ou da voz
Especificações
Duração
Duração
Número de ciclos de funcionamento
50.000
Vida útil nominal
25.000