Assistência
Grande plano frente de Hue White A60 – Lâmpada inteligente E27 – 810 (pacote de 2)

A60 – Lâmpada inteligente E27 – 810 (pacote de 2)

Desfrute de uma luz branca quente (2700 K) de primeira qualidade em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora. Com um brilho máximo de 810 lúmenes e capacidades de regulação ultrabaixa, pode realmente personalizar a luz para se adequar às suas necessidades, ajustando suavemente desde o brilho total até 5% através da aplicação Hue.

Destaques de produtos

  • Até 810 lúmenes
  • Luz branca quente
  • Regulação baixa para 5%
  • Controlo através da aplicação ou da voz
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Especificações

Duração

  • Número de ciclos de funcionamento

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Ambiental

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros