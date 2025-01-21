*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
A60 – Lâmpada inteligente E27 – 1100
Usufrua dos benefícios da luz natural em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora, redesenhada para utilizar menos 40% de energia e equipada com luz branca de espetro total, livremente ajustável entre os tons aconchegantes da luz das velas e a luz branca pura e energizante. Em seguida, personalize ainda mais a sua luz com a regulação ultrabaixa, desde o brilho total até 0,2%.
Destaques de produtos
- Até 1100 lúmenes
- Luz de espetro total (1000-20.000 K)
- Regulável para 0,2% de brilho
- Controlo através da aplicação ou da voz
- Fácil de instalar e utilizar
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Especificações
Duração
Número de ciclos de funcionamento
50.000
Vida útil nominal
25.000