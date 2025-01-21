Assistência
A60 – Lâmpada inteligente E27 – 810

Usufrua dos benefícios da luz natural em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora, redesenhada para utilizar menos 40% de energia e equipada com luz branca de espetro total, livremente ajustável entre os tons aconchegantes da luz das velas e a luz branca pura e energizante. Em seguida, personalize ainda mais a sua luz com a regulação ultrabaixa, desde o brilho total até 0,2%.

Destaques de produtos

  • Até 810 lúmenes
  • Luz de espetro total (1000-20.000 K)
  • Regulável para 0,2% de brilho
  • Controlo através da aplicação ou da voz
  • Fácil de instalar e utilizar
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa.Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho