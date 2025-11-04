Candeeiro de mesa Wellner
Obtenha luz branca quente a fria e soluções de luz incorporadas com o candeeiro de mesa Wellner Philips Hue White ambiance, que confere um toque único de estilo em qualquer divisão da sua casa. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth ou adicione uma Hue Bridge para desbloquear mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED E27
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Vidro