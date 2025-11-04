Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Candeeiro de mesa Wellness

Candeeiro de mesa Wellness

A luz branca quente a fria do candeeiro de mesa Wellness Philips Hue White ambiance permite Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com a luz perfeita. Controle instantaneamente com o Hue dimmer switch incluído ou via Hue Bluetooth, ou adicione uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED E27
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
