Candeeiro de mesa Wellness
A luz branca quente a fria do candeeiro de mesa Wellness Philips Hue White ambiance permite Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com a luz perfeita. Controle instantaneamente com o Hue dimmer switch incluído ou via Hue Bluetooth, ou adicione uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED E27
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Vidro