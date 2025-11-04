Conjunto de duas, GU10
Tenha luz branca quente a fria em sua casa com duas lâmpadas inteligentes GU10. Use a luz fria para lhe dar energia pela manhã e tons quentes para relaxar à noite. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x GU10
- Luz branca quente a fria
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x57