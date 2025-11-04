Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Downlight Adore Bathroom encastrável

Downlight Adore Bathroom encastrável

Adicione um foco encastrável para casa de banho Philips Hue White ambiance, disponível em prateado, à sua casa de banho e desfrute de uma luz branca quente a fria natural com soluções de luz incorporadas. Utilize-o instantaneamente via Bluetooth ou aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
