Downlight Adore Bathroom encastrável
Adicione um foco encastrável para casa de banho Philips Hue White ambiance, disponível em prateado, à sua casa de banho e desfrute de uma luz branca quente a fria natural com soluções de luz incorporadas. Utilize-o instantaneamente via Bluetooth ou aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
sintético