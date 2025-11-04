Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Downlight encastrável

Downlight encastrável

Com as downlights de casa de banho Philips Hue White Ambiance incluídas no seu sistema Philips Hue pode desfrutar de soluções de luz que ajudam a revitalizar, concentrar, ler e relaxar. Com o interruptor de regulação da intensidade da luz, pode facilmente criar o ambiente certo para todos os seus momentos.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • GU10
  • Cromado
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Cromado

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Especificações técnicas

Compatível com

