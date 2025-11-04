Downlight encastrável
Com as downlights de casa de banho Philips Hue White Ambiance incluídas no seu sistema Philips Hue pode desfrutar de soluções de luz que ajudam a revitalizar, concentrar, ler e relaxar. Com o interruptor de regulação da intensidade da luz, pode facilmente criar o ambiente certo para todos os seus momentos.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- GU10
- Cromado
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
sintético