A lâmpada esférica Philips Hue P45 E14 permite integrar as lâmpadas e equipamentos mais pequenos no seu sistema de iluminação inteligente Philips Hue. Do tamanho de uma bola de golfe, a lâmpada esférica cabe onde outras lâmpadas E14 maiores não cabem. Disponível em branco, White Ambiance ou White and Color Ambiance, a lâmpada esférica traz milhões de tons de luz branca e colorida a qualquer área da sua casa.