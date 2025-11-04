Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Espelho iluminado Adore Bathroom

Espelho iluminado Adore Bathroom

Melhore as rotinas matinais e vespertinas com o espelho de casa de banho iluminado Adore, um grande espelho de casa de banho redondo rodeado por um anel de luz branca quente a fria. Controle com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth, ou estabeleça ligação a uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros