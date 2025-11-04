Espelho iluminado Adore Bathroom
Melhore as rotinas matinais e vespertinas com o espelho de casa de banho iluminado Adore, um grande espelho de casa de banho redondo rodeado por um anel de luz branca quente a fria. Controle com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth, ou estabeleça ligação a uma Hue Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal