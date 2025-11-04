Foco de casa de banho Adore
Ilumine a divisão com um foco Adore Philips Hue White ambiance. A luz branca quente a fria e as soluções de luz incorporadas ajudam a ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal