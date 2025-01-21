Emparelhar com um interruptor de regulação da intensidade da luz sem fios para facilitar o controlo sem fios

Controle as suas luzes Philips Hue diretamente com o interruptor de regulação da intensidade da luz sem fios. Pode ligar e desligar as luzes, alternar entre as quatro soluções de luz diferentes e reduzir a intensidade da luz para a luminosidade certa. A instalação é rápida, simples e descomplicada. Basta emparelhar o comutador com a lâmpada e colocá-lo em qualquer lugar da sua casa. Não podia ser mais fácil.