Adore bar tube smart light in a white matte finish, featuring a linear shape with three cylindrical adjustable light heads.

Foco de casa de banho Adore

Com um foco Adore Philips Hue White ambiance, poderá contar com três pontos de luz para iluminar a divisão. As soluções de luz incorporadas ajudam a ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
