Foco de teto Adore Bathroom
Com um plafon Adore Philips Hue White ambiance, poderá contar com três pontos de luz para iluminar a divisão. As soluções de luz incorporadas ajudam a ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal