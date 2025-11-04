Foco duplo Buckram
Com o foco de luz Buckram branca Philips Hue White ambiance em preto, obtém dois pontos de luz para iluminar a divisão. Ajuste cada foco individualmente para realçar a divisão e obtenha controlo instantâneo com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal