Foco duplo Buckram
Com o foco de luz Buckram ambiente Philips Hue White ambiance em branco, obtém luz branca quente a fria para a sua rotina diária. Ajuste cada foco individualmente para realçar a divisão e obtenha controlo instantâneo com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal