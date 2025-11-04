Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Foco duplo Buckram

Foco duplo Buckram

Com o foco de luz Buckram ambiente Philips Hue White ambiance em branco, obtém luz branca quente a fria para a sua rotina diária. Ajuste cada foco individualmente para realçar a divisão e obtenha controlo instantâneo com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros