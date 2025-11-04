Foco duplo Pillar
Utilize o foco duplo Pillar Philips Hue White ambiance em branco para desfrutar de luz branca quente a fria em qualquer divisão da sua casa. Controle instantaneamente via Bluetooth ou com o Hue Dimmer switch incluído ou aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes com a Philips Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal