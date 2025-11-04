Foco duplo Pillar
Utilize o foco duplo Pillar Philips Hue White ambiance em preto para desfrutar de luz branca quente a fria em qualquer divisão da sua casa. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes com a Philips Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal