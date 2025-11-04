Foco duplo Runner
A luz Runner em preto Philips Hue White ambiance conta com focos ajustáveis para permitir fazer brilhar luz branca quente a fria em qualquer canto de uma divisão. Utilize as soluções de luz incorporadas nas suas rotinas diárias e obtenha controlo instantâneo com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Adicione uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal