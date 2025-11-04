Foco encastrado Milliskin
Com o foco de luz ambiente branca Philips Hue incluído no seu sistema Philips Hue, pode desfrutar de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Um foco de alta qualidade, construído com atenção aos detalhes e para durar
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Bridge ativada
- Hue Dimmer switch incluído
- GU10
- Alumínio
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
sintético