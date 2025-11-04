Foco ext. encastrado Milliskin
O foco Milliskin embutido em alumínio Philips Hue White ambiance integra-se perfeitamente no ambiente envolvente ao mesmo tempo que proporciona luz branca quente a fria e soluções de luz incorporadas. Controle instantaneamente via Bluetooth ou estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
sintético