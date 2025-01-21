Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.