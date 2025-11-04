Foco ext. único Pillar
Utilize o foco individual Pillar Philips Hue White ambiance em preto para desfrutar de luz branca quente a fria em qualquer divisão da sua casa. Controle instantaneamente via Bluetooth ou desbloqueie o conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes com o Philips Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal