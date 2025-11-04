Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Foco ext. único Runner

Foco ext. único Runner

Com cabeça ajustável, o foco Runner Philips Hue White ambiance em preto permite fazer brilhar luz branca quente a fria em qualquer canto de uma divisão. Utilize as soluções de luz incorporadas para as suas rotinas diárias e obtenha controlo instantâneo via Bluetooth. Ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
