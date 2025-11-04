Foco quádruplo Buratto
Os focos de luz ambiente branca Philips Hue Buratto incluem um interruptor de regulação da intensidade sem fios e uma lâmpada LED GU10 de ambiente branca que ajuda a descontrair, a ler, a concentrar-se e a repor energias. Desfrute de uma luz branca natural que se adapta às suas rotinas diárias.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Bridge ativada
- Hue Dimmer switch incluído
- GU10
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal