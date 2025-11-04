Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Foco único Buckram

Foco único Buckram

Com um foco de luz Buckram branca Philips Hue White ambiance em preto, obtém luz branca quente a fria para a sua rotina diária. Ajuste o foco para realçar os recantos certos da sua divisão e obtenha controlo instantâneo com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
