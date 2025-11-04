Assistência
Os focos de luz ambiente branca Philips Hue Buratto incluem um interruptor de regulação da intensidade sem fios e uma lâmpada LED GU10 de ambiente branca que ajuda a descontrair, a ler, a concentrar-se e a repor energias. Desfrute de uma luz branca natural que se adapta às suas rotinas diárias.

  • White ambiance
  • Hue Bridge ativada
  • Hue Dimmer switch incluído
  • GU10
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
    White

    Metal

