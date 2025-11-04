Foco único ext. Buckram
Com um foco de luz Buckram branca Philips Hue White ambiance em branco, obtém luz branca quente a fria para a sua rotina diária. Ajuste o foco para realçar os recantos certos da sua divisão. Obtenha controlo instantâneo via Bluetooth ou ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal