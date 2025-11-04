Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Foco único ext. Buckram

Foco único ext. Buckram

Com um foco de luz Buckram branca Philips Hue White ambiance em branco, obtém luz branca quente a fria para a sua rotina diária. Ajuste o foco para realçar os recantos certos da sua divisão. Obtenha controlo instantâneo via Bluetooth ou ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades de iluminação inteligente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED GU10
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
