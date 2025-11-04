Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Foco único ext. Buratto

Foco único ext. Buratto

Aumente o seu sistema Philips Hue com focos de luz ambiente branca adicionais e desfrute de luz branca suave a fria. Para um controlo inteligente, apenas precisa da ponte Hue, incluída no kit inicial. Ligue o foco à ponte e controle a iluminação à sua maneira.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Bridge ativada
  • Foco de extensão
  • GU10
  • Alumínio
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Alumínio

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros