Foco único ext. Buratto
Aumente o seu sistema Philips Hue com focos de luz ambiente branca adicionais e desfrute de luz branca suave a fria. Para um controlo inteligente, apenas precisa da ponte Hue, incluída no kit inicial. Ligue o foco à ponte e controle a iluminação à sua maneira.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Bridge ativada
- Foco de extensão
- GU10
- Alumínio
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
Metal