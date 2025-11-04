Foco único Runner
Com cabeça ajustável, o foco Runner Philips Hue White ambiance em branco permite fazer brilhar luz branca quente a fria em qualquer canto de uma divisão. Utilize as soluções de luz incorporadas e obtenha controlo instantâneo via Bluetooth. Ligue a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal