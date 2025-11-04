GU10 – Foco inteligente
Utilize a luz ideal em qualquer momento do dia com esta lâmpada GU10 que oferece luz branca quente a fria e regulação instantânea sem fios para qualquer foco da sua casa.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca quente a fria
- Controlo imediato através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x58