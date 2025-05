Controlar com a voz

A Philips Hue funciona com o Amazon Alexa, o Apple HomeKit e o Google Home, com tecnologia do Assistente do Google, para permitir o controlo das luzes com a voz. Ligue e desligue as luzes. Regule para o brilho pretendido para criar o ambiente perfeito. Recupere as cenas predefinidas, altere as cores e muito mais - tudo sem mexer um dedo.