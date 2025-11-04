Kit inicial: 4 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz
Desfrute de cenários relaxantes e energizantes ou crie as suas próprias rotinas de imediato com o kit inicial E27 Hue White Ambiance. Inclui a Hue Bridge, 4 lâmpadas inteligentes que disponibilizam todo o espetro de luz branca e um interruptor de regulação da luz.
Destaques de produtos
- Até 1100 lúmenes
- Luz branca quente a fria
- Hue Bridge incluída
- Interruptor de regulação da intensidade da luz incluído
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110