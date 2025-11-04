Lâmpada individual E14
Com lâmpadas tipo chama inteligentes, obtém o estilo clássico e as características modernas de qualquer equipamento E14. Utilize milhares de tonalidades de luz branca quente a fria e regulação instantânea para definir o ambiente perfeito para qualquer atividade.
Destaques de produtos
- White ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- Lâmpada E14
- Luz branca quente a fria
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
39x117