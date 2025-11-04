Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Lâmpada individual E14

Lâmpada individual E14

Com lâmpadas tipo chama inteligentes, obtém o estilo clássico e as características modernas de qualquer equipamento E14. Utilize milhares de tonalidades de luz branca quente a fria e regulação instantânea para definir o ambiente perfeito para qualquer atividade.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • É necessária uma Hue Bridge
  • Lâmpada E14
  • Luz branca quente a fria
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
