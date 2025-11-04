Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Lâmpada individual E14

Lâmpada individual E14

Inclua uma lâmpada de candelabro inteligente com luz desde branca quente até natural branca fria para o ajudar a relaxar, ler, concentrar-se ou revitalizar-se. Controlo instantâneo através de Bluetooth numa divisão ou emparelhamento com uma Ponte Hue para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca quente a fria
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    39x117

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros