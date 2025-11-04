Assistência
White GU10-shaped smart bulb with matte finish, visible dual prongs, and packaging labeled White ambiance Single bulb GU10.

Lâmpada individual, GU10

Tenha luz branca quente a fria em sua casa com esta lâmpada inteligente GU10. Use a luz fria para lhe dar energia pela manhã e tons quentes para relaxar à noite. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 1 x lâmpada GU10
  • Luz branca quente a fria
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x57

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros