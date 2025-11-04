Luz de Painel Retangular Aurelle
Ligue a luz de painel Philips Hue White Ambiance Aurelle ao seu sistema Philips Hue e desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, a ter energia, a concentrar-se, a ler e a descontrair. Concebido para aumentar a sensação de espaço em sua casa.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Alumínio